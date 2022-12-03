Юрген Клинсман: все мы немного Лионель Месси

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман заявил, что люди желают победы аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.



«Я был очень рад за Аргентину, потому что в некотором смысле мы все немного Лионель Месси. Мы хотим, чтобы этот парень преуспел и получил шанс выиграть свой первый чемпионат мира или, по крайней мере, добрался до поздней стадии турнира», — приводит слова Клинсмана Sportskeeda со ссылкой на BBC Sport.

Сегодня, 3 декабря, сборная Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 сыграет с командой Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель матча в четвертьфинале турнира сыграет с командой Нидерландов, которая ранее обыграла США — 3:1.

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