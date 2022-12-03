Юрген Клинсман: все мы немного Лионель Месси

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман заявил, что люди желают победы аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.
«Я был очень рад за Аргентину, потому что в некотором смысле мы все немного Лионель Месси. Мы хотим, чтобы этот парень преуспел и получил шанс выиграть свой первый чемпионат мира или, по крайней мере, добрался до поздней стадии турнира», — приводит слова Клинсмана Sportskeeda со ссылкой на BBC Sport.
Сегодня, 3 декабря, сборная Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 сыграет с командой Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Победитель матча в четвертьфинале турнира сыграет с командой Нидерландов, которая ранее обыграла США — 3:1.
- 3 декабря 2022
-
23:12
-
23:03
-
23:01
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:37
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:53