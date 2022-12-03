Криштиану Роналду — в символической сборной худших игроков группового этапа ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших футболистов группового этапа чемпионата мира по версии портала SofaScore.

Вратарь: Мешаль Баршим (Катар).

Защитники: Хомам Ахмед (Катар), Франсиско Кальво (Коста-Рика), Оскар Дуарте (Коста-Рика), Алистер Джонстон (Канада).

Полузащитники: Тажон Бушанан (Канада), Абдулела Аль-Мальки (Саудовская Аравия), Карим Будиаф (Катар), Мэтью Леки (Австралия).

Нападающие: Альмоез Али (Катар), Криштиану Роналду (Португалия).

Для 37-летнего Роналду чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере. На турнире Криштиану в трёх матчах группового этапа забил один мяч. Сборная Португалии в 1/8 финала сыграет со Швейцарией.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку. Видеоролик: