Неймар принял участие в тренировке сборной Бразилии
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Форвард сборной Бразилии Неймар впервые тренировался с командой на поле после травмы, полученной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2022 с Сербией (2:0). Об этом сообщает L'Équipe.
Нападающий принял участие в закрытой тренировке пятикратных чемпионов мира. Он участвовал в упражнениях по жонглированию, а также в коротком двустороннем матче, в котором забил гол. Сообщается, что Неймар будет в заявке Бразилии на матч 1/8 финала мундиаля с Южной Кореей, который состоится в понедельник, 5 декабря. Неизвестно, станет ли тренер Бразилии Тите выпускать футболиста на поле на этой стадии турнира.
Бразильцы выиграли группу G, где их соперниками были команды Швейцарии, Сербии и Камеруна.
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