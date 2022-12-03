Владимир Федотов высказался о жеребьёвке Кубка России для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал жеребьёвку четвертьфинала Фонбет Кубка России Пути РПЛ. Московская команда сыграет с «Краснодаром».
«На этой стадии каждый соперник почётен. В Кубке на любой стадии все игры принципиальные. «Краснодар» — команда серьёзная, и всё решится в двухматчевом противостоянии. Естественно, мы будем готовиться к матчам Кубка, чтобы уже к первым играм после сборов подойти в полной готовности. Думаю, что все клубы, в том числе и мы, будут сосредоточены на подготовке к этим важным кубковым поединкам.
С домашнего матча в чемпионате, когда мы выиграли со счётом 4:1, прошло много времени. Впереди начало нового этапа сезона. Это совершенно разные погодные условия в Москве по сравнению с той игрой. И в целом любой матч на любом этапе нельзя сравнивать. Возможно, и составы команд будут не такими, как в сентябрьской игре. Так что будем тщательно готовиться к очень важному противостоянию, первому в новом отрезке сезона», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.
- 3 декабря 2022
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