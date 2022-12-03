Ван Дейк: находятся ли «Ман Юнайтед» и «Реал» на одном уровне? При всём уважении, но нет

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о продолжении карьеры нападающего оранжевых Коди Гакпо, а также сравнил мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», которые претендуют на футболиста.
«Находятся ли «Манчестер Юнайтед» и «Реал» (Мадрид) на одном уровне? При всём уважении, но нет.
Куда перейдёт Гакпо? Я точно уверен, что совсем скоро он сделает следующий шаг в своей карьере. Чувствую, что это произойдёт рано или поздно, будь то зимой, летом или в следующем году, время покажет. Он отличный парень, который много работает, очень талантлив и определённо в нём есть нечто большее. Мы так рады, что он так хорошо выступает за нас! Пусть это продолжится ещё очень долго», — приводит слова ван Дейка издание Evening Standard.
- 3 декабря 2022
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