Вратарь «Боруссии» Кобель — о возможном интересе «Баварии»: мне это безразлично
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Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель высказался о слухах, которые связывают его с переходом в мюнхенскую «Баварию».
«Слышал ли я о слухах об интересе «Баварии»? Нет, и это мне безразлично Я играю за дортмундскую «Боруссию», и у нас большие планы. Это всё, что меня волнует», — приводит слова Кобеля Sport1.
24-летний Кобель выступает за дортмундскую команду с лета 2021 года. В 17 матчах за команду в нынешнем сезоне он пропустил 19 мячей и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Сейчас Грегор Кобель находится в расположении сборной Швейцарии на чемпионате мира. Он принял участие в матче группового этапа с Сербией (3:2). В 1/8 финала швейцарцы сыграют с Португалией.
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