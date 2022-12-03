Вратарь «Боруссии» Кобель — о возможном интересе «Баварии»: мне это безразлично

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель высказался о слухах, которые связывают его с переходом в мюнхенскую «Баварию».

«Слышал ли я о слухах об интересе «Баварии»? Нет, и это мне безразлично Я играю за дортмундскую «Боруссию», и у нас большие планы. Это всё, что меня волнует», — приводит слова Кобеля Sport1.

24-летний Кобель выступает за дортмундскую команду с лета 2021 года. В 17 матчах за команду в нынешнем сезоне он пропустил 19 мячей и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Сейчас Грегор Кобель находится в расположении сборной Швейцарии на чемпионате мира. Он принял участие в матче группового этапа с Сербией (3:2). В 1/8 финала швейцарцы сыграют с Португалией.