Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

13-летний сын Марсело подписал первый контракт с мадридским «Реалом»

13-летний сын Марсело подписал первый контракт с мадридским «Реалом»
Марсело
Комментарии

Энцо Алвес, 13-летний сын экс-защитника «Реала» Марсело, подписал первый контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

«Мой первый контракт с лучшим клубом мира. Я очень счастлив», — написал юный футболист в одной из своих соцсетей.

Энцо Алвес выступает за «сливочных» в одной из младших возрастных категорий. Он играет на позиции форварда. Сын Марсело выделяется мощным телосложением и отличной техникой. Недавно он получил вызов в сборную Мадрида до 14 лет.

Марсело выступал за «сливочных» с 2007 по 2022 год. В футболке «Реала» он провёл 545 матчей, в которых забил 38 голов и стал автором 103 результативных передач.

С мадридским клубом бразилец пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Новость по теме
Марсело покинет греческий «Олимпиакос» спустя 2,5 месяца в клубе

Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022