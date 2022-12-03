13-летний сын Марсело подписал первый контракт с мадридским «Реалом»
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Энцо Алвес, 13-летний сын экс-защитника «Реала» Марсело, подписал первый контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
«Мой первый контракт с лучшим клубом мира. Я очень счастлив», — написал юный футболист в одной из своих соцсетей.
Энцо Алвес выступает за «сливочных» в одной из младших возрастных категорий. Он играет на позиции форварда. Сын Марсело выделяется мощным телосложением и отличной техникой. Недавно он получил вызов в сборную Мадрида до 14 лет.
Марсело выступал за «сливочных» с 2007 по 2022 год. В футболке «Реала» он провёл 545 матчей, в которых забил 38 голов и стал автором 103 результативных передач.
С мадридским клубом бразилец пять раз побеждал в Лиге чемпионов.
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