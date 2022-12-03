Аргентина — Австралия: Месси открыл счёт на 35-й минуте встречи
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Сегодня, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Аргентины и Австралии. Команды встречаются на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 35-й минуте Аргентина пошла в атаку правым флангом. После серии передач Лионель Месси оказался на ударной позиции и низом отправил мяч в левый угол ворот.
Аргентина стала победителем группы С, в котором обошла Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. Австралия стала второй в квартете D, где уступила первое место Франции, но сумела опередить Тунис и Данию. Победитель этого матча в 1/4 финала встретится со сборной Нидерландов.
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