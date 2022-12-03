Месси впервые в карьере забил гол на стадии плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Аргентины и Австралии. В этой встрече на 35-й минуте отличился нападающий латиноамериканской команды Лионель Месси, этот гол стал для него первым на стадии плей-офф турнира за всё время выступлений.



Предыдущие восемь голов Месси забил на групповых этапах турнира. На проходящем в данный момент чемпионате мира в Катаре Лионель ранее отметился двумя мячами.

Аргентина стала победителем группы С, в котором обошла Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. Австралия стала второй в квартете D, где уступила первое место Франции, но сумела опередить Тунис и Данию. Победитель этого матча в 1/4 финала встретится со сборной Нидерландов.