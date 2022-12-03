Луи ван Гал на пресс-конференции после победы над США поцеловал Дензела Думфриса

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал на пресс-конференции после победы над командой США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 поцеловал защитника Дензела Думфриса, который в этой встрече отдал две голевые передачи и забил гол.

Луи ван Гал поцеловал Дензела Думфриса Фото: Sky Sports

«Знаете, вчера, перед игрой, я подарил ему сочный поцелуй. И я собираюсь сделать это снова», — приводит слова специалиста Sky Sports.

На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.



Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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