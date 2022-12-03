«Ливерпуль» заинтересован в подписании марокканского игрока «Фиорентины» Амрабата

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, находящийся сейчас в расположении сборной Марокко на чемпионате мира, попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Севильи». Об этом сообщает El Confidencial. По сведениям источника, итальянский клуб не готов расставаться со своим футболистом.
26-летний Амрабат перешёл в «Фиорентину» из «Вероны» в январе 2020 года за € 19,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 25 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Вместе со сборной Марокко Амрабат вышел в 1/8 финала чемпионата мира, где команда сыграет с Испанией. В случае победы марокканцы сыграют в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.
Фанат Марокко срывает бельгийский флаг. Видеоролик:
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