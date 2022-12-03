Защитник Нидерландов Думфрис: интерес со стороны «Челси»? Это комплимент для меня

Крайний защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Думфрис отреагировал на интерес со стороны лондонского «Челси». Футболист забил гол и отдал две результативные передачи в матче 1/8 финала чемпионата мира с США.

«Интерес со стороны «Челси»? Конечно, это комплимент для меня. Но, когда ты надеваешь футболку «Интера», это тоже крайне важно. Я сфокусирован на национальной команде. А в Италии я выступаю за крайне замечательный клуб. Я очень горжусь тем, что могу играть за «Интер», — приводит слова Думфриса британское издание The Athletic.

Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перешёл из голландского ПСВ. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.