Защитник Нидерландов Думфрис: интерес со стороны «Челси»? Это комплимент для меня

Крайний защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Думфрис отреагировал на интерес со стороны лондонского «Челси». Футболист забил гол и отдал две результативные передачи в матче 1/8 финала чемпионата мира с США.
«Интерес со стороны «Челси»? Конечно, это комплимент для меня. Но, когда ты надеваешь футболку «Интера», это тоже крайне важно. Я сфокусирован на национальной команде. А в Италии я выступаю за крайне замечательный клуб. Я очень горжусь тем, что могу играть за «Интер», — приводит слова Думфриса британское издание The Athletic.
Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перешёл из голландского ПСВ. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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