Ван Дейк — о главном тренере Нидерландов Луи ван Гале: мы отдадим всё ради него
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Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о главном тренере команды Луи ван Гале.
«Мы с ним непобедимы, так что это определённо во многом именно его заслуга. Он много чего привнёс для голландского футбола. Мы очень рады, что он наш главный тренер.
Это его последний период у руля нашей команды, после чего он прекратит карьеру, поэтому мы отдадим всё ради него, как мы отдаём все для любого тренера, который нас возглавляет. Речь идёт о том, чтобы уверенно идти от одной игры к следующей», — приводит слова ван Дейка британское издание Evening Standard.
В следующей встрече Нидерланды выступят в рамках 1/4 финала чемпионата мира, где сыграют с победителем пары Аргентина — Австралия.
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