Аргентина — Австралия: Гудвин сократил отставание австралийцев в счёте на 77-й минуте

Сегодня, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Аргентины и Австралии. Команды встречаются на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 77-й минуте Австралия провела острую атаку на ворота Аргентины. Нападающий Крейг Гудвин нанёс дальний удар с 25 метров по воротам Эмилиано Мартинеса, мяч попал в полузащитника Энцо Фернандеса и рикошетом переправился в сетку ворот Аргентины.
Аргентина стала победителем группы С, в котором обошла Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. Австралия стала второй в квартете D, где уступила первое место Франции, но сумела опередить Тунис и Данию. Победитель этого матча в 1/4 финала встретится со сборной Нидерландов.
- 4 декабря 2022
-
00:43
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:15
-
00:11
- 3 декабря 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:37
-
23:31
-
23:20
-
23:18
-
23:17
-
23:12
-
23:03
-
23:01
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:37
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:01