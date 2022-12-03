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Аргентина — Австралия 2:1, результат матча 1/8 финала ЧМ-2022 3 декабря 2022 года

Гол Месси помог Аргентине обыграть Австралию и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022
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Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Аргентина уверенно контролировала игру с самых первых минут, благодаря чему смогла первой открыть счёт. Случилось это на 35-й минуте встречи, когда отличился нападающий Лионель Месси после передачи защитника Николаса Отаменди. На 57-й минуте после грубой ошибки голкипера австралийцев Мэтью Райана Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды. На 77-й минуте нападающий сборной Австралии Крейг Гудвин решился на дальний удар по воротам соперника, и мяч после рикошета от хавбека Энцо Фернандеса переправился в ворота Эмилиано Мартинеса. В последние минуты матча Австралия сравнять счёт не смогла. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Аргентины.

В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 1
Австралия
1:0 Месси – 35'   2:0 Альварес – 57'   2:1 Фернандес – 77' (автогол)
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