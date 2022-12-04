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Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 3 декабря

Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 3 декабря
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Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинал пробились сборные Нидерландов и Аргентины, которые сыграют друг с другом. Матч пройдёт 9 декабря, начало запланировано на 22:00 мск. Нидерланды обыграли США (3:1), аргентинцы были сильнее Австралии – 2:1.

В верхней части сетки также состоятся матчи Япония – Хорватия и Бразилия – Южная Корея. Победители этих противостояний составят вторую четвертьфинальную пару. Команда, преодолевшая стадию 1/4 финала, сыграет в полуфинале с победителем матча Нидерланды – Аргентина.

В нижней части сетки пары четвертьфиналистов составят победители матчей Англия – Сенегал и Франция – Польша (четвертьфинал 3), а также сильнейшие в матчах Марокко – Испания и Португалия – Швейцария (четвертьфинал 4).

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