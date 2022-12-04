Месси — о победе Аргентины над Австралией: думаю, мы уверенно контролировали ход игры

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над Австралией со счётом 2:1 и выход в 1/4 финала чемпионата мира.

«Думаю, что мы уверенно контролировали ход игры. Да, мы пропустили, но сильно это ни на что не повлияло. С точки зрения физики это был очень трудный матч. Очень рад этой победе — мы сделали ещё один маленький шаг к трофею», — приводит слова Месси официальная страница аргентинской федерации футбола в социальных сетях.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Нидерландами, которые ранее обыграли США со счётом 3:1. Встреча между командами состоится в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.