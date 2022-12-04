Вадим Евсеев назвал игрока, которого он считает главным открытием ЧМ-2022

лавный тренер «Шинника» Вадим Евсеев назвал главное открытие чемпионата мира по футболу в Катаре.



«На мой взгляд, главное открытие чемпионата мира-2022 — это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».



В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо принял участие в 24 матчах в составе ПСВ, забив 13 мячей и отдав 18 результативных передач. В составе сборной Нидерландов Гакпо трижды поражал ворота соперников на чемпионате мира.



Напомним, сборная Нидерландов обыграла сборную США со счётом 3:1 в рамках 1/8 финала турнира и вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится со сборной Аргентины.