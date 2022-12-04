Сергей Чепчугов: в Катаре происходят чудеса. Я предсказал только исход первого матча

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов подвёл итоги прошедших дней чемпионата мира в Катаре.



«На чемпионате мира в Катаре действительно происходят волшебные в своем роде чудеса. Фаворитами считались команды, которые претендовали на высокие места. Лично я предсказал только исход первого матча. Сложно делать прогнозы, поднять трофей может каждый. Удачи всем участникам», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».



Напомним, 3 декабря состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинал пробились сборные Нидерландов и Аргентины, которые сыграют друг с другом. Матч пройдёт 9 декабря, начало запланировано на 22:00 мск. Нидерланды обыграли США (3:1), аргентинцы были сильнее Австралии – 2:1.