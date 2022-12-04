Быстров назвал главную сенсацию и главное разочарование чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о главной сенсации и главном разочаровании чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Сенсация — Южная Корея, разочарование — Сербия. Не Бельгия и не Дания, потому что это уже пенсионерские команды. Они могли, конечно, выстрелить с таким составом, но этап смены поколений должен присутствовать. Тут ничего удивительного для меня нет.



Сербия вышла с хорошей подготовкой, у них играли все лидеры. Они показывали великолепный футбол в отборочном цикле, много матчей провели достойно, в атакующем стиле вывезли Португалию. Когда приехали на ЧМ, у них всё исчезло. С Бразилией никому не получится тягаться, но можно было вывести в контратаке. Во втором матче были пропущены глупые голы. Если вы собираетесь выходить, то нет права допускать такие ошибки. Тем более все эти слухи, которые ходят вокруг команды — это бред. Это не должно выходить на поле. Сербия могла пройти намного дальше, даже обязана была это сделать. Поэтому разочарование», – приводит слова Быстрова Sport24.