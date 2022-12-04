Аршавин назвал команду, которая удивила его больше остальных на ЧМ в Катаре

Бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о впечатлениях от проходящего в Катаре чемпионата мира 2022 года по футболу. Мундиаль завершится 18 декабря.
«Кто на ЧМ больше всего удивил? Наверное, сборная Марокко. Они уверенно вышли. Да и пропустили всего один гол, причем, забили его сами себе.
Япония или Южная Корея? Естественно, это сборные-сюрпризы. От них не то что бы не ждешь, но японцы обыграли двух фаворитов. Это говорит о том, что футбол в Азии жив», – цитирует Аршавина Metaratings.ru.
На ЧМ-2022 сразу три сборные из Азиатской конфедерации сумели пробиться в плей-офф. Япония сразится с Хорватией, Южная Корея – с Бразилией. Сборная Австралии уже вылетела в 1/8 финала, уступив команде Аргентины (1:2).
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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