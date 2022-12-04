Быстров — о дисквалификации 6 игроков за драку: ещё парочку человек добавил бы в список

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о санкциях, которые были применены к игрокам «Зенита» и «Спартака» после драки в матче Кубка России.
«Насколько справедливая дисквалификация Барриоса, Малкома и Родригао? Я бы ещё парочку человек добавил к этому списку, потому что будь это в чемпионате, все бы сдержались. Зная, что это Кубок, многие футболисты относятся к нему так — можно удаляться и не сдерживать себя. А получило бы дисквалификации побольше народа — в следующий раз такого бы не было. Кого бы добавил? Всех, кто принимал участие и реально бил, а не растаскивал. За любой удар, который был нанесен. Там много было таких и со стороны «Зенита» и со стороны «Спартака», — приводит слова Быстрова Sport24.
Напомним, по итогу матча дисциплинарные санкции в виде обязательного пропуска матчей были применены к шести футболистам из обеих команд.
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