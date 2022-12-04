Кейн заявил, что сборной Англии очень повезло с Саутгейтом

Форвард сборной Англии Гарри Кейн вновь высказался в защиту главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта. Команда провалилась в группе Лиге наций, что вызвало бурную критику в адрес специалиста со стороны общественности, однако футболисты до сих пор продолжают верить в рулевого.

«Многие в нашей команде защищали Саутгейта даже после летних неудач, так как мы осознаём, какой поворот он совершил в сборной Англии на поле, но и вне его в общении со СМИ и с фанатами.

Они всегда требуют большего, однако мы выиграли свою группу на чемпионате мира в Катаре – и это нельзя воспринимать как должное, ведь некоторые большие сборные не сумели пробиться в плей-офф турнира. Нам очень повезло с Саутгейтом, так как он отличный специалист, который играет важнейшую роль в наших успехах», – цитирует Кейна Mirror.

Сегодня, 4 декабря, англичане сыграют с Сенегалом в матче 1/4 финала катарского мундиаля. Начало поединка – в 22:00 мск.

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