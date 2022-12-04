Владимир Быстров: слава богу женщин-рефери не было на игре «Спартак» — «Зенит»

Экс-хавбек «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров объяснил, почему негативно относиться к работе женщин-судей на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Встречу группового этапа ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) стал первым в истории мировых первенств, которую обслуживала женщина — француженка Стефани Фраппар. Ее помощницами были представительница Бразилии Неуза Бэк и мексиканка Карен Диас Медина.
«Честно, тянуть кого-то за уши — это неправильно. Женский футбол отличается от мужского. Разные скорости, восприятие картинки другое. Да, спасибо, что вы попытались искусственно ввести женщин в мужской футбол, но этого не нужно делать. Женщины должны судить женский ЧМ. Одна резервная выпускает 12 футболистов, другая не добегает с флажком раз пять-шесть. В принципе, тяжело. Для меня это не смотрится. Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на матче кубка «Спартак» — «Зенит»», — цитирует Быстрова Sport24.
Всего на ЧМ-2022 работают шесть представительниц прекрасного пола. Финал мирового первенства состоится 18 декабря.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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