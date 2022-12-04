Месси — лучший игрок матча Аргентина — Австралия

Вчера, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Финальный свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка зафиксировал победу аргентинской сборной со счётом 2:1.
Лучшим игроком матча был признан нападающий победителей Лионель Месси, отметившийся по ходу игры забитым мячом. Теперь на счету аргентинца три гола и одна результативная передача в четырёх матчах нынешнего чемпионата мира.
Отметим, что Месси был признан лучшим игроком матча чемпионата мира в восьмой раз, став лидером по этому показателю. Никому из игроков в истории турнира не удавалось становиться MVP отдельной встречи такое количество раз.
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси
- 4 декабря 2022
-
08:12
-
07:58
-
07:21
-
07:05
-
07:00
-
06:59
-
06:55
-
06:30
-
06:14
-
05:55
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
04:40
-
04:36
-
04:21
-
03:55
-
03:52
-
03:35
-
03:25
-
02:52
-
00:45
-
00:43
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:15
-
00:11
- 3 декабря 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:37
-
23:31
-
23:20
-
23:18
-
23:17