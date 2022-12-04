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Месси — лучший игрок матча Аргентина — Австралия

Месси — лучший игрок матча Аргентина — Австралия
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Вчера, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Финальный свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка зафиксировал победу аргентинской сборной со счётом 2:1.

Лучшим игроком матча был признан нападающий победителей Лионель Месси, отметившийся по ходу игры забитым мячом. Теперь на счету аргентинца три гола и одна результативная передача в четырёх матчах нынешнего чемпионата мира.

Отметим, что Месси был признан лучшим игроком матча чемпионата мира в восьмой раз, став лидером по этому показателю. Никому из игроков в истории турнира не удавалось становиться MVP отдельной встречи такое количество раз.

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