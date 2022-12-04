Кирьяков заявил, что не одобряет стримы тренера сборной Испании Энрике

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал о своём отношении к стримам рулевого сборной Испании Луиса Энрике. Во время ЧМ-2022 специалист общается с фанатами на стримах и отвечает на самые разные вопросы фанатов.
«Лично я не одобряю такое. У каждого индивидуальный подход. Видимо, Энрике так считает. Не знаю, чем можно аргументировать его стримы. Во время крупного турнира тренер сборной должен быть сконцентрирован на работе. Чем меньше высказываешься о каких-то проблемах, тем лучше для команды. Когда турнир закончится, пусть высказывается, у каждого есть свое право использовать любую платформу для общения. На таком турнире, как чемпионат мира поставлено многое, поэтому надо вести более закрытый образ жизни», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».
По итогам группового этапа катарского мундиаля испанцы пробились в 1/8 финала со второй строчки. За выход в четвертьфинал турнира команда Энрике сразится с Марокко.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира. Видеоролик:
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