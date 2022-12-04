Кавазашвили допустил, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» может закончиться дракой

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о результатах жеребьевки плей-офф Фонбет Кубка России, в котором между собой сыграют «Спартак» и «Локомотив». Жеребьёвка верхней сетки плей-офф турнирп состоялась вчера, 3 декабря.

«Спартаку» было бы трудно с любой из московских команд в плей-офф Кубка России. Все столичные команды одинаковы по своей подготовке, подбору игроков и технической оснащенности. Да, у «Локомотива» на сегодняшний день авторитет немного упал, из-за того, что они никак не могут победить в РПЛ. Но они проигрывают несмотря на то, что играют прилично.

Думаю, что в плей-офф со «Спартаком» железнодорожники будут играть во всю. Так же, как «Зенит» играл с красно-белыми в последнем матче, может дойти до драки. Плюс у «Спартака» не будет трех основных футболистов, из-за этого очень сложно будет пройти в полуфинал. Я более чем уверен, что к игре с «Локомотивом» Абаскаль будет готовить игроков из ближайшего резерва. Они будут играть в стартовом составе и справятся с задачей. Если к этому времени выздоровеет Мозес, то это будет очень хорошее усиление», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Жеребьевка верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России прошла 3 декабря. Победитель будет определяться по итогам двух игр, первые из которых состоятся 21-23 февраля, ответные – с 28 февраля по 2 марта. Проигравший клуб не вылетит с турнира, а продолжит борьбу за главный титул в нижней сетке.

Ранее поединок группового этапа Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» закончился массовой дракой. По её итогам красные карточки получили по три игрока из каждой команды: Николсон, Соболев и Селихов – у «Спартака», Малком, Барриос и Родригао – у «Зенита». Каждый из удалённых игроков получил дисквалификацию на шесть следующих встреч Фонбет Кубка России.