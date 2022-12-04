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Сборная Аргентины с Месси — в 1/4 ЧМ, Исмаилов одержал победу над Шлеменко. Главное к утру

Сборная Аргентины с Месси — в 1/4 ЧМ, Исмаилов одержал победу над Шлеменко. Главное к утру
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Сборная Аргентины стала вторым четвертьфиналистом ЧМ-2022, обыграв команду Австралии, российский боец среднего веса Магомед Исмаилов встретился с экс-обладателем титула Bellator соотечественником Александром Шлеменко, стали известны итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Месси помог Аргентине обыграть Австралию и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022.
  2. Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением на RCC 13.
  3. Состоялась жеребьёвка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
  4. Нидерланды обыграли США и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира.
  5. Йоханнес Клебо объявил об отказе от борьбы за победу в Кубке мира.
  6. Туктамышева и Коляда не выступят в личном турнире чемпионата России по прыжкам.
  7. Лионель Месси обогнал Диего Марадону и Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира.
  8. Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя турнира UFC Fight Night.
  9. Marca: ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026.
  10. Пеле не реагирует на химиотерапию. Ему оказывают паллиативную помощь.
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