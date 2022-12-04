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Состояние Пеле стабилизировалось

Состояние Пеле стабилизировалось
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Состояние легендарного бразильского нападающего Пеле стабилизировалось, сообщает Globo Esporte.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной у экс-футболиста в сентябре 2021 года. 2 декабря в медицинском заключении было указано, что у Пеле выявлена респираторная инфекция.

«Пеле хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции. Ухудшения состояния в последние 24 часа не наблюдается», — сообщили врачи.

Ранее Пеле рассказал о своём состоянии, сообщив, что госпитализация в больницу в Сан-Паулу носит плановый характер, а также поблагодарил болельщиков за слова поддержки.

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