Федерацию футбола Франции оштрафовали за отказ Килиана Мбаппе от интервью на ЧМ-2022

Федерация футбола Франции (FFF) была оштрафована из-за нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.
Французский форвард дважды признавался лучшим футболистом матча на групповом этапе чемпионата мира — 2022 в Катаре — в играх с Австралией (4:1) и Данией (2:1). Однако Мбаппе дважды пренебрёг последующими обязательствами перед СМИ и не стал давать интервью. Приз лучшему игроку матча спонсирует компания Budweiser, и Мбаппе не хочет рекламировать пивной бренд. После первого отказа нападающего FFF получила предупреждение, а при повторном нарушении был назначен штраф в размере € 10 200.
Сегодня, 4 декабря, сборная Франции сыграет с Польшей в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Начало встречи — в 18:00 мск.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
- 4 декабря 2022
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