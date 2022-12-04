Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерацию футбола Франции оштрафовали за отказ Килиана Мбаппе от интервью на ЧМ-2022

Федерацию футбола Франции оштрафовали за отказ Килиана Мбаппе от интервью на ЧМ-2022
Комментарии

Федерация футбола Франции (FFF) была оштрафована из-за нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

Французский форвард дважды признавался лучшим футболистом матча на групповом этапе чемпионата мира — 2022 в Катаре — в играх с Австралией (4:1) и Данией (2:1). Однако Мбаппе дважды пренебрёг последующими обязательствами перед СМИ и не стал давать интервью. Приз лучшему игроку матча спонсирует компания Budweiser, и Мбаппе не хочет рекламировать пивной бренд. После первого отказа нападающего FFF получила предупреждение, а при повторном нарушении был назначен штраф в размере € 10 200.

Сегодня, 4 декабря, сборная Франции сыграет с Польшей в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Начало встречи — в 18:00 мск.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе

Франция — Польша. Мбаппе выбьет Левандовского Франция — Польша. Мбаппе выбьет Левандовского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022