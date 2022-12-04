Скалони: Лаутаро Мартинес приносил и будет приносить нам много радостных эмоций

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча 1/8 финала ЧМ с Австралией.
«Это была сложная игра, они [сборная Австралии] оказывали серьёзное давление. Это сказывалось на игре, прежде всего в первом тайме. В перерыве мы исправились, и я думаю, что команда не заслужила страдать в последние минуты, нам нужно было увеличивать разницу в счёте. Анхеля Ди Марии сегодня не было на поле, и я надеюсь, что он сможет сыграть через время. У нас были моменты, чтобы не заканчивать матч таким образом. Но в футболе иногда бывают моменты, когда приходится сражаться как на войне, до последней капли крови.
Лаутаро Мартинес много раз нас спасал. Он приносил и будет приносить нам много радостных эмоций. Хулиан [Альварес] сегодня был великолепен, и Лаутаро тоже будет играть на высоком уровне», — сказал Лионель Скалони на пресс-конференции.
- 4 декабря 2022
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
08:26
-
08:12
-
07:58
-
07:21
-
07:05
-
07:00
-
06:59
-
06:55
-
06:30
-
06:14
-
05:55
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
04:40
-
04:36