Скалони: Лаутаро Мартинес приносил и будет приносить нам много радостных эмоций

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча 1/8 финала ЧМ с Австралией.

«Это была сложная игра, они [сборная Австралии] оказывали серьёзное давление. Это сказывалось на игре, прежде всего в первом тайме. В перерыве мы исправились, и я думаю, что команда не заслужила страдать в последние минуты, нам нужно было увеличивать разницу в счёте. Анхеля Ди Марии сегодня не было на поле, и я надеюсь, что он сможет сыграть через время. У нас были моменты, чтобы не заканчивать матч таким образом. Но в футболе иногда бывают моменты, когда приходится сражаться как на войне, до последней капли крови.

Лаутаро Мартинес много раз нас спасал. Он приносил и будет приносить нам много радостных эмоций. Хулиан [Альварес] сегодня был великолепен, и Лаутаро тоже будет играть на высоком уровне», — сказал Лионель Скалони на пресс-конференции.