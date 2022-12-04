Лионель Скалони: встретиться с ван Галом — большая честь

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча четвертьфинала ЧМ со сборной Нидерландов.
«Наши игроки отождествляют себя с народом, а народ — с командой. Эти парни созданы для того, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, они рождены для таких матчей. Я говорю игрокам делать то, что они умеют, — играть в футбол. Они готовы к тяжёлым играм.
Нас ждёт хорошая игра двух исторических соперников. Это большая честь – встретиться с таким тренером, как ван Гал», — сказал Скалони на пресс-конференции.
Вчера, 3 декабря, сборная Аргентины встречалась с Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Аргентина одержала победу со счётом 2:1. В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.
- 4 декабря 2022
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