Аршавин: КДК не нашёл, за что дисквалифицировать Промеса. За провокацию не удаляют

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о драке в матче Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 – по пенальти). Напомним, после матча футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой было показано шесть красных карточек. Позже КДК дисквалифицировал ряд футболистов, принимавших участие в драке.
«Что думаю об этой драке? Не так хорошо видел – мы на поле стояли вообще в другом углу. Специально отдельно я не смотрел – только то, что успели показать во время трансляции. В целом неприятный факт для обеих сторон. Но жёсткие дисквалификации тоже можно понять – РФС не заинтересован в драках. Надо с этим жить дальше.
Драку спровоцировал Промес? Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершён фол? Наверное, если бы он этого не делал, всё бы на штрафном и закончилось.
Стоило ли удалить Промеса? Здесь вопрос – за что? Часто кто-то кого-то провоцирует, а потом удаляют других – потому что ударил или отмахнулся. Наверное, КДК не нашёл, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют», — приводит слова Аршавина Metaratings.
- 4 декабря 2022
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