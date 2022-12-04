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Ван дер Варт: когда я играл против Месси, я звал маму. Сейчас его можно остановить

Ван дер Варт: когда я играл против Месси, я звал маму. Сейчас его можно остановить
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Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия (2:1).

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был невероятно хорош, но сейчас его можно остановить. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно? Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», — приводит слова ван дер Варта NOS.nl.

Напомним, Месси стал автором первого гола в этой встрече. В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов, которая ранее обыграла США (3:1).

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