Месси высказался о предстоящем четвертьфинале ЧМ-2022 с Нидерландами
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022, в котором его команда встретится с Нидерландами. Игра 1/4 финала мундиаля в Катаре состоится в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра — в 22:00 мск.
«Нас ожидает очень тяжелый матч. Думаю, нам будет сложно, ведь они захотят забрать у нас мяч. На этой стадии чемпионат мира становится ещё сложнее», — приводит слова Лионеля Месси официальный «твиттер» сборной Аргентины.
Напомним, на стадии 1/8 финала сборная Нидерландов обыграла сборную США со счётом 3:1. Аргентина прошла Австралию, обыграв соперника со счётом 2:1. Один из голов аргентинцев забил именно Лионель Месси.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:
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