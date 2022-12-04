Фердинанд рассказал о сожалении Алекса Фергюсона по поводу матчей против Лионеля Месси

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о том, как тренер Алекс Фергюсон изменил бы план на игру, если бы можно было переиграть матчи финалов ЛЧ против «Барселоны».

«Мы провели два больших матча против Месси. Сэр Алекс говорил, что он бы сыграл [против него] персонально, если бы можно было вернуться и переиграть те матчи. Но у него все равно были бы голевые моменты, даже с персональной опекой», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Барселоной» в финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 году. «Манчестер Юнайтед» проиграл оба матча — 0:2 в 2009 году и 1:3 в 2011 году. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился забитым голом в обеих встречах.