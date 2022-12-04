Врач «Спартака» рассказал, за счёт чего Селихов восстановился после травм ахилла

Врач московского «Спартака» Глеб Чернов рассказал о восстановлении вратаря Александра Селихова от травм.

«Как Селихов вернулся на прежний уровень после двух травм ахилла? Работа. Ну, на словах, конечно, звучит просто, а на деле он постоянно последние два года был окружён круглосуточно нашими физиотерапевтами, работал в зале по 6-8 часов минимум. 5-6 раз в неделю. Две тренировки в день. Огромная работа. Я наблюдал за всем этим, тут ещё очень важна психология, очень тяжело не сломаться ментально, и были непростые моменты у Саши, но он упёрся, очень много работал, шёл к своей цели, такое рвение бы каждому футболисту. Он очень упёртый, очень талантливый, я надеюсь, что самые большие трудности у него позади. У него большое будущее, на мой взгляд», — сказал Чернов в интервью блогеру Артёму Рыженко.