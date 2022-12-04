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Племянник Роналду: мы должны обожать Криштиану за то, что он сделал для сборной Португалии

Племянник Роналду: мы должны обожать Криштиану за то, что он сделал для сборной Португалии
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Динис, племянник нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высказался о важности своего дяди для национальной команды.

«Криштиану — лучший игрок в истории. Мы должны обожать его за то, что он сделал для нашей сборной. Мы собираемся выиграть чемпионат мира с его помощью и с помощью других футболистов команды», — приводит слова племянника Record.

В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 сборная Португалии сыграет с национальной командой Швейцарии. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле 6 декабря. Начало матча — в 22:00 мск. Ранее в 1/4 финала мундиаля прошли сборная Нидерландов, обыгравшая США (3:1), и национальная команда Аргентины, одолевшая Австралию (2:1). Эти команды встретятся в четвертьфинале.

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