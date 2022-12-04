Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Мозеса и Мартинса

Врач московского «Спартака» Глеб Чернов рассказал о восстановлении Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса от травм.

«У Мозеса всё мне очень нравится, он в очень хорошем состоянии, как физически, так и морально. Это первая такая серьёзная травма у него. Но у него даже немного опережает график его динамика, мы, конечно, ещё оценим его на мышечных тестах, спешить не будем, но пока всё нормально.

Мартинс тоже в порядке, они практически на равных уже работают, но чуть травма отличается, прогресс тоже соответствует графику, всё хорошо. Тоже упорный достаточно парень. Вообще, характер футболиста ярче всего проявляется на реабилитации, потому что это всегда тяжёлая работа: пять дней две тренировки в день, многие после реабилитации выходят в общую группу с облегчением.

Мы стараемся поддерживать дружелюбную атмосферу, какие-то шутки, ставить тренировки в одно время командными, чтобы не было гнетущей атмосферы монотонной индивидуальной работы. Психология в реабилитации тоже важна. Чтобы игрок находился в хорошем настроении, виделся с командой, не выпадал по возможности. Чтобы не чувствовал себя оторванным от команды.

К сборам они будут полноценно готовиться и активно там работать с командой. Так что есть хорошие шансы увидеть их в весенней части чемпионата. По крайней мере, судя по текущей динамике», — сказал Чернов в интервью блогеру Артёму Рыженко.