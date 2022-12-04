Гарри Кейн: чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Сенегалом рассказал о своём состоянии.
«С ногой всё в порядке. Это не проблема, и с каждым днём мне становится ещё лучше. Я бы хотел иметь в активе два-три гола, но групповой этап прошёл хорошо. Если посмотреть на статистику, пока матчи были не слишком физически тяжёлыми. Я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Думаю, что хорошо выступал.
Голы — это то, за что меня будут судить больше всего, но я спокойный человек. Я всегда знаю, что делаю всё возможное для команды. Надеюсь, в предстоящем матче я смогу помочь сборной достичь цели», — приводит слова Кейна Sky Sports.
Матч ЧМ-2022 Англия — Сенегал состоится сегодня, 4 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 4 декабря 2022
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