Руслан Нигматуллин: сенсации на ЧМ-2022 продолжаются. Неожиданные результаты — это классно
Поделиться
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил результаты сборных, сенсационно вышедших из группы.
«Сенсации продолжаются, это продолжает радовать, потому что неожиданные результаты — это классно. Это вносит дополнительные интриги.
Надо отдать должное азиатским командам: Япония, Корея. Всё по делу — корейцы забили классные голы и оказались сильнее. Из групп вышли те, кто больше этого хотел. Никто не мешал конкурентам забивать больше и решать задачи, не оставляя всё на последние матчи», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сборная Японии встретится с Хорватией, а сборная Южной Кореи проведёт матч с бразильцами.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:16
Партнерский контент