Руслан Нигматуллин: сенсации на ЧМ-2022 продолжаются. Неожиданные результаты — это классно

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил результаты сборных, сенсационно вышедших из группы.

«Сенсации продолжаются, это продолжает радовать, потому что неожиданные результаты — это классно. Это вносит дополнительные интриги.



Надо отдать должное азиатским командам: Япония, Корея. Всё по делу — корейцы забили классные голы и оказались сильнее. Из групп вышли те, кто больше этого хотел. Никто не мешал конкурентам забивать больше и решать задачи, не оставляя всё на последние матчи», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сборная Японии встретится с Хорватией, а сборная Южной Кореи проведёт матч с бразильцами.