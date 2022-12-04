В Катаре угрожали арестом британской журналистке, которая сняла на видео беспорядки на ЧМ

Корреспондент Daily Mail Кэтрин Бэтт попала в неприятную историю на чемпионате мира по футболу в Катаре. Девушка записала видео массовых беспорядков перед матчем ЧМ-2022 Гана — Уругвай (0:2). После этого сотрудники безопасности окружили её, начали угрожать арестом и заставили удалить видео.
В своей колонке Daily Mail Бэтт рассказала, что болельщиков из Ганы не пускали на стадион по вине организаторов, из-за чего началась давка. Женщины и дети были в панике от происходящего. Африканские фанаты перепрыгивали ограждения и прорывались сквозь охрану. Британская журналистка записала всё на видео, отправила его в редакцию и пошла к стадиону. После чего её окружили восемь сотрудников безопасности.
«После неоднократных вопросов, почему я задержана, один из силовиков сказал, что они видели, как я снимаю видео, и что я не имею на это права. Я объяснила, что являюсь аккредитованным журналистом, и показала ему аккредитацию в электронном виде. Но они ответили, что у меня на руках должна быть бумажная версия пропуска. Затем они заявили, что у меня есть два варианта: либо удалить записанные видео, либо отправиться в полицию.
Я согласилась удалить видео, но они забрали телефон и начали проверять электронную почту и мессенджеры, чтобы убедиться, что я не успела отправить ролики. Повезло, что мне удалось быстро стереть отправленные в редакцию сообщения», — написала Бэтт в своей колонке Daily Mail.
- 4 декабря 2022
-
14:24
-
14:12
-
14:09
-
14:04
-
13:59
-
13:52
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31