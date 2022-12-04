Медведев — об Алипе: все разговоры о том, что он точно покинет клуб — фейк

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об уходе казахстанского защитника Нуралы Алипа из клуба. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Пари НН», «Нефтчи» и «Карабаха».

«Скоро станет известна судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб — фейк. Ждите официальную информацию», — сказал Александр Медведев Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Нуралы Алип провёл за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах. Клуб арендовал игрока у «Кайрата». «Зенит» идёт на первом месте по итогам осенней части Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Петербуржцы набрали 42 очка по итогам 17 туров. Также «Зенит» занял третье место в группе В Кубка России.