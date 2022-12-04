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Кулибали — о матче ЧМ-2022 с Англией: сборная Сенегала способна на всё

Кулибали — о матче ЧМ-2022 с Англией: сборная Сенегала способна на всё
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Защитник лондонского «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Англии.

«Мы бились, подавали пример всем африканским командам на групповом этапе ЧМ. Мы знали, что можем доставить неприятности любой команде мира. Мы способны на всё.

Конечно, мы знали, что без Садио Мане будет сложно. Но мы должны были выступать как команда. Это Сенегал продемонстрировал в играх, в которых одержал победу. Сейчас начинается другой этап соревнований. Мы сделаем всё, чтобы пройти дальше», — приводит слова Кулибали UOL.

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Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Сенегал состоится сегодня, 4 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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