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Месси забил гол в ворота сборной Австралии сразу после обидных выкриков в свой адрес

Месси забил гол в ворота сборной Австралии сразу после обидных выкриков в свой адрес
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В соцсетях стал вирусным видеоролик, на котором австралийские болельщики кричат обидные слова в адрес нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, после чего аргентинец практически сразу забивает гол в ворота команды Австралии.

Перед розыгрышем штрафного на 34-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия (2:1) фанаты кричали: «Где Месси? Ты дерьмо! Где Месси?» Аргентина разыграла штрафной, Месси оказался с мячом в штрафной площади соперника и открыл счёт в матче. Австралийские болельщики сразу же замолчали.

Напомним, на счету аргентинца три гола и одна результативная передача в четырёх матчах нынешнего чемпионата мира. Месси стал рекордсменом мундиалей по количеству наград лучшему игроку матча. В 1/4 финала турнира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов.

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