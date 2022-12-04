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Игрок Польши Каминьский — о матче с Францией: нам нечего терять. Возможно, будем рисковать

Игрок Польши Каминьский — о матче с Францией: нам нечего терять. Возможно, будем рисковать
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Нападающий сборной Польши Якуб Каминьский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Франции, который состоится сегодня, 4 декабря.

«После игры с Аргентиной и выхода в плей-офф мы испытали облегчение. Можно подумать, что сейчас мы всё бросим, но нам нечего терять. Мы знаем, с кем столкнёмся. Команда действующего чемпиона мира сильно изменилась. Это по-прежнему сильная сборная, и они легко могут нанести два или три удара по нашим воротам. Да, они всё ещё фавориты. Но, как я уже сказал, может быть, это позволит нам чуть больше рисковать. Посмотрим, как к этому вопросу подойдёт тренер Михневич и каков будет план. Мы должны воспользоваться шансом», — приводит слова Каминьского Sport.pl.

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