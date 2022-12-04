Игрок Польши Каминьский — о матче с Францией: нам нечего терять. Возможно, будем рисковать
Поделиться
Нападающий сборной Польши Якуб Каминьский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Франции, который состоится сегодня, 4 декабря.
«После игры с Аргентиной и выхода в плей-офф мы испытали облегчение. Можно подумать, что сейчас мы всё бросим, но нам нечего терять. Мы знаем, с кем столкнёмся. Команда действующего чемпиона мира сильно изменилась. Это по-прежнему сильная сборная, и они легко могут нанести два или три удара по нашим воротам. Да, они всё ещё фавориты. Но, как я уже сказал, может быть, это позволит нам чуть больше рисковать. Посмотрим, как к этому вопросу подойдёт тренер Михневич и каков будет план. Мы должны воспользоваться шансом», — приводит слова Каминьского Sport.pl.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
14:24
-
14:12
-
14:09
-
14:04
-
13:59
-
13:52
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31
Партнерский контент