Гаэль Ондуа: мне угрожали из-за бутс с флагом России

Российский камерунец Гаэль Ондуа рассказал о случаях угроз из-за бутс с флагом России на ЧМ-2022.
«Были очень тяжёлые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали. В какой‑то момент моя мама увидела всё, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Это же было везде – по всему миру.
[Со спонсором] проблем не было. Но многие люди из России поддерживали. Честно, не ожидал, что будет такая поддержка. Мне искренне очень приятно! Эта поддержка мне помогла. Я играю в этих бутсах много лет и решил, что я должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира. Есть родина: в Камеруне я родился, а в России я открыл глаза и стал таким, какой я есть сегодня. Всё благодаря им [этим странам]. И каждый божий день я буду открыто об этом говорить», — сказал Ондуа «Матч ТВ».
- 4 декабря 2022
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