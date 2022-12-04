Сёстры Роналду оскорбили ведущего CNN, заявившего, что Криштиану — нарцисс
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Сёстры Криштиану Роналду ответили ведущему CNN, который назвал форварда нарциссом.
«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в «сториз». Элма Авейру репостнула эту «сториз» и добавила: «Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?»
Ранее в эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, говоря о поведении Роналду, сказал, что он «страдает нарциссическим расстройством личности». В данный момент Криштиану Роналду выступает на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Португалии. Игрок отметился голом с пенальти.
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