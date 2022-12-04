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Ширер: нам повезло наблюдать за игрой Месси. Когда он с мячом — весь стадион на ногах!

Ширер: нам повезло наблюдать за игрой Месси. Когда он с мячом — весь стадион на ногах!
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о выступлении Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022. Напомним, в матче 1/8 финала мундиаля гол Месси помог сборной Аргентины переиграть команду Австралии и добыть путёвку в четвертьфинал.

«Нам очень повезло наблюдать за игрой Месси. По его игре с Австралией можно говорить о его способностях, футбольном голоде и желании. Его умение тащить мяч привлекает многих и позволяет партнёрам по команде освобождаться от опеки.

То, как Месси работает с пространством, как он держит мяч в гуще событий… У него есть всё! Всякий раз, когда он получает мяч, весь стадион встаёт на ноги. Неважно, в какой части поля он принимает мяч — поднимается весь стадион!» — приводит слова Ширера BBC.

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