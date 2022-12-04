Ширер: нам повезло наблюдать за игрой Месси. Когда он с мячом — весь стадион на ногах!
Поделиться
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о выступлении Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022. Напомним, в матче 1/8 финала мундиаля гол Месси помог сборной Аргентины переиграть команду Австралии и добыть путёвку в четвертьфинал.
«Нам очень повезло наблюдать за игрой Месси. По его игре с Австралией можно говорить о его способностях, футбольном голоде и желании. Его умение тащить мяч привлекает многих и позволяет партнёрам по команде освобождаться от опеки.
То, как Месси работает с пространством, как он держит мяч в гуще событий… У него есть всё! Всякий раз, когда он получает мяч, весь стадион встаёт на ноги. Неважно, в какой части поля он принимает мяч — поднимается весь стадион!» — приводит слова Ширера BBC.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:31
-
15:13
-
15:03
-
14:58
-
14:54
-
14:50
-
14:37
-
14:31
-
14:30
-
14:24
-
14:12
-
14:09
-
14:04
-
13:59
-
13:52
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:01
-
11:57
-
11:52
Партнерский контент