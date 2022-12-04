Гави: цель Испании — победа на ЧМ-2022. Матч с Японией послужит для нас уроком

Полузащитник сборной Испании Гави считает, что поражение в матче с Японией послужит для испанцев хорошим уроком на будущее. Он подчеркнул, что главная цель его сборной — победа на ЧМ-2022.

«Матч с Японией должен послужить для нас уроком на будущее. К счастью, мы сделали выводы из этого поражения и теперь чётко понимаем, что нам нужно делать. Мы не собираемся терять концентрацию на главной цели — победе на чемпионате мира. Мы собираемся добиться триумфа, оставаясь верными тому стилю игры, который соблюдали все эти годы. Было бы ошибкой сейчас отказаться от всего, во что мы верим. Испания должна принять свои ошибки, исправить их и идти за победой на чемпионате мира с большей уверенностью, чем когда-либо. Мы будем ложиться костьми на поле в каждом матче», — приводит слова Гави Marca.